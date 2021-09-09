Главное о коронавирусе в России и мире на 9 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 639 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1801), Санкт-Петербурге (1380), Московской области (525), Свердловской области (505) и Ростовской области (470).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 084 284 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 190 376 летальных исходов, выздоровел 6 340 151 человек.

— Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заразился коронавирусом

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 9 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 223 472 097.

Первое место по числу зараженных занимают США — 41 397 587 человек. Далее идут Индия (33 139 981) и Бразилия (20 928 008).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 671 183. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (584 458) и Индия (441 782).

— Паспорта вакцинации появятся в Австралии к октябрю текущего года и будут опробованы в Сиднее.

— Правительство Филиппин отложило планировавшееся смягчение коронавирусных ограничений в столичном регионе. Вместо этого локдаун в Маниле продлится еще как минимум неделю, подтвердил пресс-секретарь президента.