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Червиченко — о тендере на показ РПЛ: «Клубы хотят получить реальную цену, а не ту, которую указали сверху»

19:33

Бывший президент «Спартака» Андрей Червчиенко отреагировал на новость о том, что правление лиги приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ».

«Конкуренция отлично скажется на качестве трансляций. Складывается впечатление, что у большинства биполярное расстройство. Права должны быть самоокупаемые. Все кричат — долой государственные деньги и клубы! Но при этом, когда начинается продажа телеправ, за счет которых клубы и должны существовать, начинается давление государственного уровня. Сопротивление клубов абсолютно оправдано. Они хотят получит реальную цену а не ту, которую указали сверху. Тем более, если есть компании, которые могут заплатить больше. Если «Матч» не в состоянии заплатить такие деньги, значит, они плохо работают», — сказал Червиченко «СЭ»,

На данный момент правами на трансляцию РПЛ обладает «Матч ТВ». Ранее онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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