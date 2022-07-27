США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

Администрация президента США Джо Байдена сообщила России, что они готовы обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, сообщают «Известия» со ссылкой на CNN.

«Администрация Байдена предлагает России торговца оружием в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», — говорится в сообщении.

По данным источника, Байден лично одобрил этот обмен. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время готов провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить судьбу американцев, арестованных в России.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестованна в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.