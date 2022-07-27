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Сегодня, 22:25

США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Бриттни Грайнер.
Фото Никита Успенский

Администрация президента США Джо Байдена сообщила России, что они готовы обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, сообщают «Известия» со ссылкой на CNN.

«Администрация Байдена предлагает России торговца оружием в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», — говорится в сообщении.

По данным источника, Байден лично одобрил этот обмен. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время готов провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить судьбу американцев, арестованных в России.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестованна в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.

Бриттни Грайнер. Грайнер назвала Россию вторым домом. Она не хотела нарушать законы нашей страны

Источник: https://iz.ru/1371263/2022-07-27/ssha-predlozhili-rossii-obmeniat-buta-na-uilana-i-grainer
Бриттни Грайнер
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