Адвокат Грайнер объяснил, в каком случае может произойти обмен баскетболистки на Виктора Бута

По информации CNN, после нескольких месяцев внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена предложила обменять заключенного Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России.

«Мы узнали из новостей о предложении США. В переговорах адвокаты не принимают участия. С правовой точки зрения, обмен возможен только после приговора суда. В любом случае, мы будем рады, если Бриттни скоро окажется дома и надеемся, что так и произойдет», — подчеркнул адвокат Грайнер Александр Бойков из МКА «Мосюрцентр».

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии был выдан США. Бут признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен к 25 годам лишения свободы. Спецслужбы США считают его одним из крупнейших нелегальных торговцев оружия в мире. Сам Бут отрицает свою вину.

Пол Уилан в середине июня 2020 года он был осужден на 16 лет за шпионаж и сейчас находится в российской колонии строгого режима.