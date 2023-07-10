Гребцы отказались подписывать политическую декларацию. Это закрыло им дорогу на ЧМ

Российская молодежка огребла от международной федерации, которая прикрывается расплывчатыми критериями МОК.

Российские гребцы пропустят молодежный чемпионат мира из-за отказа подписывать декларацию о нейтралитете, предложенную Международной федерацией гребного спорта. В ней содержались политические положения, которые в Москве сочли неприемлемыми.

Когда Международный олимпийский комитет озвучивал решение по возвращению россиян и белорусов на соревнования, он привычно спустил все на уровень федераций. Ничего удивительного с точки зрения закона — все турниры, за исключением Олимпиад, проводят именно федерации, поэтому других вариантов и быть не могло. Что же произошло дальше?

Томас Бах. Фото AFP

Произвольные требования

Однако то, как эти рекомендации вольно трактуются и иногда выворачиваются наизнанку, удивляет. Хотя на самом деле не удивляет, конечно, — но у МОК есть инструменты для давления на федерации. В боксе, где россиян вернули с флагом, ведомство Томаса Баха отреагировало моментально. Да, там начался раскол, но МОК занял недвусмысленную позицию — лишить пророссийских функционеров права отбирать спортсменов на Олимпиаду. Есть и другие инструменты, например, финансовые дотации. Да даже публичного заявления бы хватило. Видимо, в Париже не так хотят видеть россиян, как публично заявлялось.

Новая история — про федерацию гребли World Rowing. Летом она со скрипом согласилась следовать олимпийским рекомендациям и допустила россиян до соревнований. Разумеется, на жестких условиях. Например, только одиночки и двойки — больший состав считается уже командным видом, а значит, не велено. Интересно, с какого количества человек начинается команда, но спасибо и на лояльности к дуэтам. По прецедентному праву теперь на Олимпиаду должны допустить пляжных волейболистов, теннисистов в парах и даже синхронисток в дуэте. Подождем, произойдет ли это.

Фото Global Look Press

Декларация про Украину

Однако и этого чиновникам-гребцам не хватило. В преддверии молодежного чемпионата мира в болгарском Пловдиве 19-23 июля они не поленились придумать целую декларацию для проверки нейтральности спортсменов. Ранее подобный прецедент имел место в тяжелой атлетике. Как итог — «допущенные» россияне не поедут на турнир.

Ситуацию объяснил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин:

— Ранее мы предложили World Rowing внести корректировки в текст обязательства, чтобы придерживаться Олимпийской хартии и целостности спорта. В частности, мы выступаем за исключение из декларации пунктов, связанных с отношением спортсменов к специальной военной операции на Украине, так как это политика, а не спорт. В субботу был получен ответ, что форма обязательства была ранее утверждена исполкомом международной федерации и в ней нельзя ничего поправить, — цитирует его ТАСС.

Введение деклараций — самоуправство Международной федерации гребли. На которое она, впрочем, имеет право — МОК самоустранился. Ни о каких декларациях в решении от 28 марта не написано — но и ограничений нет, нейтральность можно проверять как хочешь. Например, на церемонии открытия чемпионата провести россиян строем и заставить читать клятву. А можно, как сделали тхэквондисты, отсеять только тех, кто действительно высказывался об СВО публично, а остальных допустить — и россияне выиграют медальный зачет по общему числу наград. И мир не перевернется!

При всей настороженности к восточной культуре начинаешь к ней проникаться на фоне таких цепляний с Запада. Ведь, как отмечал в беседе с «СЭ» Дмитрий Губерниев, «ведущие страны в гребле: вся Европа, США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия. Представить, что мы поедем на чемпионат мира, очень сложно. Вряд ли мы будем выступать на престижных мировых регатах с ближайшее время в любом статусе». Причем очевидно, чиновники из World Rowing понимают, что подписанием декларации они подставляют молодых россиян под уголовное дело — как бы они ни относились к законам РФ, это объективная на данный момент реальность.

А значит, просто не хватило смелости сказать публично «мы вас видеть не хотим». Прибегнуть к лукавству, но россиянам от этого не легче. В Париже, вероятно, пока мы можем рассчитывать только на теннисистов, велогонщиков, фехтовальщиков и единоборства — тхэквондо, дзюдо, борьбу.