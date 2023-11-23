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Двукратный чемпион мира по гребле на каноэ Кирилл Шамшурин завершил карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод сообщил, что обладатель двух золотых медалей чемпионатов мира по гребле на каноэ Кирилл Шамшурин завершил карьеру спортсмена.

«Кирилл завершил карьеру спортсмена. Сейчас он является старшим тренером юношеского состава сборной России», — приводит слова Костоглода ТАСС.

33-летний Шамшурину выиграл золото в составе экипажа каноэ-четверки на дистанции 1000 м на чемпионате мира 2014 года. На ЧМ-2021 в Копенгагене Шамшурин пришел первым к финишу в каноэ-двойке (1 000 м). В его активе есть также три бронзовые медали чемпионатов мира, он является трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/19360619
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