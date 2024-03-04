Свирин рассказал, что нейтральный статус обошелся каждому российскому гребцу в 5 тысяч швейцарских франков

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что возможность выступления в 2023 году в международных турнирах по гребному спорту в нейтральном статусе стоила каждому российскому спортсмену примерно 5 тысяч швейцарских франков. Деньги не возвращались в случае получения отказа во въезде в страну проведения соревнования.

«Мы пока не получили ответ на вопрос, нужно ли проходить повторную проверку тем спортсменам, которые в прошлом году уже прошли все это и получили нейтральный статус. Нам это важно и потому, что вся процедура стоит немалых денег. Мы подсчитали, что проверка одного спортсмена обошлась примерно в 5 тыс. швейцарских франков», — цитирует Свирина ТАСС.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.