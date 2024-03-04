Гребля
Новости
Академическая На байдарках и каноэ Гребной слалом
Главная
Гребля

4 марта, 13:45

Свирин рассказал, что нейтральный статус обошелся каждому российскому гребцу в 5 тысяч швейцарских франков

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что возможность выступления в 2023 году в международных турнирах по гребному спорту в нейтральном статусе стоила каждому российскому спортсмену примерно 5 тысяч швейцарских франков. Деньги не возвращались в случае получения отказа во въезде в страну проведения соревнования.

«Мы пока не получили ответ на вопрос, нужно ли проходить повторную проверку тем спортсменам, которые в прошлом году уже прошли все это и получили нейтральный статус. Нам это важно и потому, что вся процедура стоит немалых денег. Мы подсчитали, что проверка одного спортсмена обошлась примерно в 5 тыс. швейцарских франков», — цитирует Свирина ТАСС.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Источник: https://tass.ru/sport/20146513
0
Читайте также
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские гребцы в ноябре проведут сбор в Азербайджане
Новости
RSS RSS
Все новости