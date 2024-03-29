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29 марта, 14:14

Свирин: «Окончательного решения об участии в отборочных регатах пока не принято»

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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что российские спортсмены сохраняют возможность квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в случае успешного выступления в отборочных регатах в Венгрии и Швейцарии.

«Предварительный отбор проходил на сборе в Азербайджане, но финального решения об участии в квалификационных регатах нет. Для того чтобы не упустить возможность побороться за олимпийские лицензии, нами были уже отправлены в международную федерацию списки кандидатов на участие. Но, повторюсь, окончательного решения об участии в отборочных регатах пока не принято», — цитирует Свирина ТАСС.

С 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде пройдет Европейская квалификационная регата, а финальный отбор на олимпийские соревнования состоится в швейцарском Люцерне с 19 по 21 мая.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Париж-2024
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