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27 марта, 11:23

Призер Олимпиады Штокалов заявил, что не намерен завершать карьеру под белым флагом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский гребец-каноист Илья Штокалов заявил, что сезон-2024 станет для него последним в карьере.

«Сейчас я тренируюсь больше для себя, — цитирует Штокалова ТАСС. — Я планирую завершить карьеру, и этот сезон будет для меня последним. Напоследок хочу выступить в этом году на всех крупных российских стартах. Да, есть вероятность, что российским гребцам разрешат выступать за рубежом, но для этого нужно подписать определенные документы, что я сам не могу сделать. Не готов завершать карьеру под белым, нейтральным флагом».

37-летний Штокалов выступает за сборную России с 2003 года. Он является бронзовым призером летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, участником олимпиады в Лондоне, бронзовым призером чемпионата Европы, многократным победителем национальных первенств. На соревнованиях спортсмен представляет спортивное общество «Динамо», Ленинградскую область и параллельным зачетом Рязанскую, имеет воинское звание «капитан».

Ранее Штокалов рассказал, что до сих пор не получил бронзовую награду Олимпийских игр-2016.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
Илья Штокалов
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