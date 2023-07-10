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Сегодня, 11:55

Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате мира из-за отказа подписать декларацию

Мария Гусева
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Фото Дарья Исаева, Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские гребцы не поедут на молодежный чемпионат мира по причине отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов.

Декларация была разработана Международной федерацией гребного спорта (World Rowing). Свирин отметил, что ФГСР предложила внести корректировки в текст обязательства. В частности, организация выступила за исключение из декларации пунктов, связанных с отношением спортсменов к СВО. World Rowing ответил, что форма обязательства была ранее утверждена и в ней нельзя ничего исправить.

«В субботу мы получили от международной федерации отрицательный ответ на наш вариант формы обязательства, которую должны подписать выезжающие на мировое первенство спортсмены, тренеры и специалисты, — цитирует ТАСС Свирина. — В воскресенье президиум ФГСР рекомендовал спортсменам не подписывать декларацию в том варианте, который предложила World Rowing. Спортсмены и тренеры поддержали позицию нашей федерации. В международную федерацию был отправлен отказ от участия в первенстве мира до 23 лет».

Молодежный чемпионат мира по гребному спорту пройдет с 19 по 23 июля в Пловдиве (Болгария).

7 июня исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира.

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: ТАСС
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