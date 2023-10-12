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Сегодня, 11:12

Минспорт утвердил Зюзина главным тренером сборной России по гребному спорту

Алина Савинова
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Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что Министерство спорта РФ утвердило Александра Зюзина на посту главного тренера национальной команды России по гребному спорту.

«Александр Зюзин является главным тренером сборной России по гребному спорту, его кандидатура прошла через экспертный совет Минспорта РФ, [глава ведомства] Олег Матыцин подписал приказ о назначении», — приводит ТАСС слова Свирина.

Зюзин исполнял обязанности главного тренера сборной России с октября 2022 года. Но этом посту он сменил Дмитрия Ковалева.

47-летний Зюзин является участником восьми чемпионатов мира и двух чемпионатов Европы. На чемпионате Европы 2007 года он завоевал бронзу в соревнования легких распашных четверок. Также на его счету 16 побед на чемпионатах России по академической гребле.

В июне стало известно, что Международная федерация гребного спорта допустила российских гребцов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/18988047
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