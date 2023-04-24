Звезда сборной России по гребле во второй раз меняет гражданство. Зачем ей это?

Уроженка Белоруссии и призер Олимпиады в Токио в составе нашей команды Анна Пракатень намерена выступать за Узбекистан.

В период отстранения российских спортсменов от международных соревнований смена гражданства уже становится трендом. Представители летних видов спорта, понимая, что Олимпиада совсем скоро, а участие в ней за нашу страну абсолютно не гарантированно, ищут другие возможности попасть на Игры. Такой путь выбрала и серебряный призер Олимпиады в Токио, гребчиха Анна Пракатень.

Пока спортсменка комментариев по переходу не дает. О ее планах сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин: «Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана. Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен сам выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно. В зимне-весенний период Аня часть тренировалась самостоятельно, часть — со сборной командой. Потому у нее были мысли вообще закончить карьеру, но после решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях», — сообщил Свирин ТАСС.

Фото Global Look Press

Вторая смена гражданства

Для Пракатень процедура смены спортивного гражданства происходит не впервые. Спортсменка родилась и до сих пор живет в Минске. Она успешно выступала за сборную Белоруссии, брала медали чемпионата мира среди юниоров, но в 2016 году задумалась о переходе в российскую команду.

«Тренировки там немножко исчерпали себя — понимала, что ничего не светит. У меня были хорошие знакомые в России, — объясняла Пракатень в интервью Sports.ru. — Мы списались, я предложила, сказала: хочу, могу. Почему нет, если еще хочу грести, но не в Белоруссии? Там не было того, что я хотела. В России это появилось: работать и получать результат».

В России у Анны появились новые возможности. Главное, что она сменила вид. Раньше Пракатень гребла в четверках и восьмерках. Но после наши тренеры разглядели в ней одиночницу, что кардинально изменило все. Результаты наглядно показывали правильность принятых решений.

После того как спортсменка пересела в одиночку, случился настоящий прорыв. 2021 год стал годом положительных эмоций для Пракатень. Сначала она выиграла золото чемпионата Европы, затем победила на престижнейшей Люцернской регате, и, в конце концов, завоевала серебро на Олимпиаде в Токио.

Для нашей академической гребли ее переход в Узбекистан действительно очень болезненный. В последние годы российские представители этого вида спорта не особо радовали болельщиков. До Олимпиады в Токио медалей в академгребле у нас не было с Олимпиады в Афинах 2004 года, а женщины не поднимались на пьедестал после Сиднея-2000. В Японии же были завоеваны два серебра: Анны Пракатень в соревнованиях одиночек и двойки в составе Василисы Степановой и Елены Орябинской.

Пракатень сейчас 30 лет, и она не до конца раскрыла свой потенциал. Но еще в начале периода отстранения российских спортсменов Анна говорила в интервью, что санкции бьют по мотивации, а еще, что Россия — страна большая, но тренироваться негде. В Узбекистане, конечно, явно не больше мест для тренировок. Но зато открывается окно возможностей, чтобы тренироваться в Европе. Поэтому перед ней и стоял такой выбор: заканчивать карьеру или уходить в другую сборную.

Фото Global Look Press

Азиатский путь

Официально переход еще не оформлен. Есть вероятность, что до Игр в Париже он не сможет состояться, и планы взять золото на Олимпиаде будут для Пракатень разрушены. Дело в том, что при смене гражданства гребцы должны выдержать 24-месячный карантин. Однако Алексей Свирин объясняет, что этот срок может быть уменьшен, тем более Федерация гребного спорта России не собирается препятствовать переходу Пракатень.

«Если Международная федерация утвердит переход, то смысла препятствовать выступлению спортсменки за Узбекистан не будет никакого. Существует карантин в 24 месяца, но исполком Международной федерации гребного спорта может его уменьшить в силу обстоятельств, в которых находятся сейчас российские спортсмены, поэтому нельзя исключать, что Пракатень сможет выступить за Узбекистан на Олимпиаде в Париже», — заявил Свирин.

Средняя Азия — одно из популярных направлений миграции для наших атлетов. Примеров переходов предостаточно. С 2018 года за Узбекистан начала выступать трехкратный призер Олимпиады, велогонщица Ольга Забелинская. Уже через год она завоевала две золотые медали чемпионата Азии в групповой и индивидуальной гонках. Причиной перехода стало желание выступить на Олимпиаде в Токио. Забелинская опасалась, что сборную России могут не допустить до Игр из-за допингового скандала. В Японии Ольга выступила в групповой шоссейной гонке, в которой заняла девятое место.

В Азию не так давно перебралась еще одна сильная представительница циклического вида спорта — марафонка Сардана Трофимова. С прошлого года она представляет сборную Киргизии. На уроженку Якутии тоже повлияли санкции в связи с допинговыми скандалами, под которыми российская легкая атлетика живет с 2015 года. В минувшие выходные Сардана выиграла 36-й Белградский марафон. Но пока спортсменка еще не заработала для своей новой страны олимпийскую лицензию в Париж.

Переходы во многие азиатские страны проходят достаточно быстро, потому что местные федерации очень заинтересованы в сильных спортсменах. «Узбекистанская федерация, с которой мы еще в прошлом году контактировали, ранее заявляла, что готова принять у себя российских спортсменов, которые готовы сменить гражданство ради получения возможности выступать за рубежом. Хотя тогда мы сказали своим коллегам, что не будем согласовывать переходы», — говорил Свирин.

Двойная смена гражданства — тоже не редкость в спорте. Так, например, сложный маршрут в своей карьере выстроил гребец-каноист Андрей Крайтор. Он родился и выступал за Украину, затем в 2009-м стал представлять Азербайджан, а в 2013-м соревноваться под российским флагом. Нашей стране он принес золотые медали чемпионатов мира и Европы. Так что в надвигающемся переходе Пракатень нет ничего экстраординарного. Жалко, но ничего личного. Только Олимпиада.