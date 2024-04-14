Тренер чемпиона мира 2021 года Чеботаря не верит, что каноист возобновит карьеру

Тренер Владимир Беспалов заявил, что не испытывает надежд на возвращение Владислава Чеботаря в спорт.

В прошлом сезоне каноист получил травму плеча.

«Сейчас Чеботарь тренируется, но я бы назвал эти тренировки не профессиональными, а поддерживающими, скорее всего. Особых надежд на его возвращение в профессиональный спорт я не испытываю», — приводит слова Беспалова ТАСС.

27-летний Чеботарь 1 раз становился чемпионом мира и 4 раза чемпионом Европы.