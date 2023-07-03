Германия закрыла для россиян чемпионат мира. Издевательство над нашими каноистами

Организаторы уверяют, что не могут обеспечить безопасность сборной России.

Организаторы соревнований в Германии фактически внесли себя в список стран, саботирующих решение международных структур о допуске россиян и белорусов к соревнованиям. Заявка нашей сборной на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который состоится в Дуйсбурге (Германия) с 23 по 27 августа, отклонена «из-за невозможности обеспечить безопасность». Ранее похожие решения принимали в Польше, Чехии и странах Прибалтики. При этом произвол организаторов пока редко приводит к санкциям и штрафам со стороны федераций и МОК.

Для россиян с белорусами будет сделано исключение

«Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира, — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Александра Костоглода. — В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования».

При этом чемпионат мира в Дуйсбурге является отборочным на Игры-2024 в Париже. Международная федерация каноэ позволяет российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Из-за позиции немецких организаторов нашим каноистам и байдарочникам будет позволено пройти олимпийский отбор весной будущего года на стартах в венгерском городе Сегед.

«Что касается допуска на предолимпийский квалификационный турнир, то в нем должны участвовать спортсмены только тех стран, чьи сборные выступали на последнем чемпионате мира. Мы уже консультировались с руководством международной федерации, и для россиян с белорусами будет сделано исключение», — отметил Александр Костоглод в интервью ТАСС.

Фото Global Look Press

Не все международные федерации проявляют принципиальность

Тем не менее ситуация с недопуском на ЧМ в Германию крайне неприятная и сильно напоминает историю с отказом в визах нашим фехтовальщикам на Европейские игры в Польше. Это решение вызвало критику главы МОК Томаса Баха и привело к тому, что международная федерация лишила Европейские игры статуса личного чемпионата континента.

Нечто похожее год назад произошло с теннисным Уимблдонским турниром. Его организаторы, не пуская представителей России и Белоруссии, тоже ссылались на проблемы с безопасностью. Однако все угрозы внезапно снялись через год — Уимблдон не захотел из-за политики повторно лишаться очков и платить крупный штраф. Увы, не все международные федерации сейчас проявляют подобную принципиальность, защищая спортсменов от дискриминации по национальному признаку.

То, что в заявке юным российским каноистам отказала Италия, — достаточно странно, поскольку ранее власти этой страны выражали готовность принять наших спортсменов на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Непоследовательно повели себя и власти Испании, вроде бы не отказавшие россиянам в визах на юниорский чемпионат мира, но затянувшие вопрос настолько, что наша сборная просто не успела выехать на турнир.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Абсолютная фикция

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер неоднократно озвучивала намерение не пускать спортсменов из России для участия в соревнованиях в свою страну, несмотря на решения международных инстанций. Немцы отказались от проведения ряда турниров по фехтованию, только бы не позволить заявки россиян. При этом граждане нашей страны продолжают участвовать в клубных стартах в немецких лигах, например в настольном теннисе.

— Германия не может обеспечить безопасность спортсменов? Тогда она должна отказаться от проведения соревнований, — считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Это предлог. Германия — государство, которое при желании может обеспечить не только свою безопасность, но и соседних стран. МОК и Международной федерации гребли стоит внимательно отнестись к этому поступку и лишить немецкую сторону права проведения соревнований. Других вариантов нет.

— Все допуски, которые есть со стороны международных федераций, — это абсолютная фикция, — считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. — Потому что дальше будут ставиться препоны, заграждения, невыдача виз и все такое. Насчет безопасности тоже вопрос не праздный. Я не думаю, что они лукавят. Надо просто каждый раз к этим новостям относиться спокойно и буднично.