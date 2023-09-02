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Сегодня, 11:27

Главный тренер сборной России по гребле назвал цели квалификации Олимпиады в случае допуска к турниру

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод рассказал о целях европейской квалификации Олимпийских игр 2024 года в случае допуска к соревнованиям.

«У нас неплохие шансы на завоевание квот. Если мы возьмем четыре лицензии на байдарках и каноэ, это будет очень хороший результат. Но и завоевание двух-трех лицензий будет стимулом для наших ребят успешно выступить на Олимпиаде», — цитирует тренера РИА «Новости Спорт».

Ранее российских спортсменов не пустили на чемпионат мира в Дании под предлогом заботы о безопасности.

В апреле Международная федерация каноэ разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Атлеты находились под санкциями с мая 2022 года. Однако отстранение официальных лиц из России и Белоруссии остается в силе.

Источник: РИА
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Российских спортсменов не пустили на чемпионат мира в Дании под предлогом заботы о безопасности
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