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Сегодня, 11:09

Пять российских спортсменов в нейтральном статусе заявлены на чемпионат мира по гребному спорту

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гребной спорт
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что организация заявила пятерых спортсменов в нейтральном статусе на чемпионат мира.

«Мы уже отправили список для участия в молодежном первенстве мира, который пройдет в Пловдиве. Также был отправлен список на взрослый чемпионат мира в Белграде. В заявках минимальное количество спортсменов, на оба старта мы планируем отправить по пять человек», — цитирует Свирина ТАСС.

Чемпионат мира по гребному спорту пройдет в Белграде (Сербия) с 3 по 10 сентября 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18169815
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