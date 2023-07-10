Губерниева не удивляет отказ российских гребцов участвовать в молодежном чемпионате мира: «Нас никто никуда не зовет»

Губернирев прокомментировал решение российских гребцов не подписывать декларацию о нейтральности для участия в ЧМ

Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские гребцы не поедут на молодежный чемпионат мира по причине отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов.

«Все, что представлено МОК на данный момент, абсолютно неприемлемо. Мы не будем выступать, потому что нас никто никуда не зовет. Декларации нужны, чтобы лишний раз российскому спортсмену указать на место. Как российские спортсмены, получающие российские деньги, могут подписывать такие декларации? Никак», — сказал Губерниев.

Молодежный чемпионат мира по гребному спорту пройдет с 19 по 23 июля в Пловдиве (Болгария).

7 июня исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира.

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

(Сергей Жуков)