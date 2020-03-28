Президент Международной федерации каноэ заболел коронавирусом

Президент Международной федерации каноэ Хосе Перурена заразился коронавирусом, сообщет ANSA. 74-летний Перурена госпитализирован в больницу в Мадриде.

Перурена возглавляет ICF с 2008 года. С 2014 по 2019 год он был президентом Международной ассоциации Всемирных игр. Он является почетным членом Международного олимпийского комитета. Перурена выступал в гребле на каноэ, в 1968 году принимал участие в Олимпийских играх в Мехико.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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