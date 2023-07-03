Российским байдарочникам и каноистам оставили шанс отобраться на Олимпийские игры в мае 2024 года

Главный тренер сборной России Александр Костоглод заявил, что российские байдарочники и каноисты сохраняют возможность отобраться на Олимпийские игры 2024 года на майском турнире в Сегеде.

«После вынужденного пропуска чемпионата мира в Дуйсбурге у наших спортсменов остается только одна возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже. Речь идет о европейском квалификационном турнире, который пройдет с 8 по 9 мая в Венгрии. Я надеюсь, что организаторы тех соревнований смогут нас принять», — приводит ТАСС слова Костоглода.

Также он отметил, что для россиян и белорусов будет сделано исключение по допуску на предолимпийский квалификационный турнир, в котором должны участвовать спортсмены тех стран, чьи сборные выступали на последнем чемпионате мира.

В понедельник, 3 июля, стало известно, что Германия отказала российским и белорусским спортсменам в участии в предстоящем чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.

В апреле Международная федерация каноэ разрешила россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Атлеты находились под санкциями с мая 2022 года. Однако отстранение официальных лиц из России и Белоруссии остается в силе.