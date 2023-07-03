Губерниев — об отказе россиянам в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ: «Когда последние полтора года Германия нас принимала?»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию об отказе россиянам в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ из-за невозможности обеспечить безопасность спортсменам.

«А в чем новость? В том, что Германия отказала? А она что, должна была нас принимать? Когда последние полтора года Германия нас принимала? Они могут, что угодно говорить. Все допуски, которые есть со стороны международных федераций — это абсолютная фикция. Потому что дальше будут ставиться препоны, заграждения, невыдача виз и все такое. Насчет безопасности тоже вопрос не праздный. Я не думаю, что они лукавят. Мы нигде выступать не будем. Надо просто каждый раз к этим новостям относиться спокойно и буднично», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ЧМ будет проходить в Дуйсбурге (Германия) с 23 по 27 августа. Этот турнир является отборочным на Олимпиаду в Париже.

В апреле Международная федерация каноэ разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Атлеты находились под санкциями с мая 2022 года. Однако отстранение официальных лиц из России и Белоруссии остается в силе.