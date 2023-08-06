В Москве состоялся 23-й Кубок братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ

2-6 августа на Гребном канале Москва прошел 23-й Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко (AAACUP) — один из крупнейших международных турниров по гребле на байдарках и каноэ.

На соревнованиях были разыграны 125 комплектов медалей. В них приняли участие сильнейшие спортсмены сборных России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Общий призовой фонд AAACUP составил 10 миллионов рублей.