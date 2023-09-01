Российских спортсменов не пустили на чемпионат мира в Дании под предлогом заботы о безопасности

Президент Федерации гребли на каноэ Дании Том Фаурсхоу сообщил, что организаторы чемпионата мира по марафонской гребле на каноэ не пустили на турнир спортсменов из России и Белоруссии из-за опасений по поводу их безопасности.

В апреле Международная федерация каноэ (ICF) сообщила о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«У нас не было возможности принять их из-за опасений по поводу их безопасности. Такая же причина была на чемпионате мира по спринтерской гребле на каноэ», — цитирует Фаурсхоу РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

Он подчеркнул, что изначально датская федерация была против допуска россиян и белорусов к соревнованиям, но вынуждена соблюдать правила ICF.

Турнир продлится до 3 сентября.