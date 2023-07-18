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Постригай — о том, как добрался из Петербурга в Москву на байдарке: «Думал, что будет попроще»

Российский гребец Постригай установил рекорд, пройдя на байдарке от Петербурга до Москвы
Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по гребле на байдарке Юрии Постригай установил рекорд России в категории «Наименьшее время преодоления расстояния на байдарке по маршруту Санкт-Петербург — Москва».

«Думал, что будет попроще. Постоянно приходилось идти против течения. Каждый день на пути были ливни, грозы и шторм. Приходилось держать темп, чтобы преодолевать переправы. Шлюзы открываются четко в определенные часы, поэтому нельзя не успеть. Несмотря на это, я дошел до конца», — сказал Постригай в социальных сетях.

На пути спортсмена было 13 шлюзов. Они открывались для Постригая при поддержке Государственной инспекции по маломерным судам.

34-летний байдарочник стартовал 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Он греб в сопровождении катера с утра до вечера, делая остановки на обед и для ночлега. Спортсмен финишировал 16 июля в Серебряном бору рядом с Живописным мостом. Его маршрут составил 1 300 километров.

Постригай — олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы и мира, победитель летней Универсиады в Казани, восемнадцатикратный чемпион России.

Юрий Постригай
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Олимпийский чемпион Постригай за две недели добрался на байдарке из Петербурга в Москву
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