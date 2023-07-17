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Олимпийский чемпион Постригай за две недели добрался на байдарке из Петербурга в Москву

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по гребле на байдарке Юрии Постригай добрался водным путем из Санкт-Петербурга в Москву.

«Я начал жалеть, что ввязался в эту авантюру, уже после первого дня, когда стартовал в Санкт-Петербурге, — цитирует Постригая ТАСС. — Думал, что будет попроще. В начале пути мы попали в такую погоду, когда каждый день шел дождь. Кроме того, я весь маршрут греб против течения в 10 километров в час, у меня нога отнималась, все тело ныло, и я думал, зачем я вообще подписался на это».

34-летний байдарочник стартовал 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Он греб в сопровождении катера с утра до вечера, делая остановки на обед и для ночлега. Спортсмен финишировал 16 июля в Серебряном бору рядом с Живописным мостом и установил рекорд России в категории «Наименьшее время преодоления расстояния на байдарке по маршруту Санкт-Петербург — Москва».

Постригай рассказал, что самый сложный участок на моем пути пришелся на реку Шексну.

«Самый сложный участок на моем пути пришелся на реку Шексну, там был очень сильный разлив, непросто было и на Свири, когда был мощный боковой ветер. Там же произошла самая памятная встреча, когда я проплывал под мостом, который ремонтировали. Мужик видит плывущую байдарку с катером сопровождения и кричит, мол, что у вас за движуха такая. Я ему в ответ говорю, что плыву из Питера в Москву. В ответ — широченная улыбка без зубов и пожелания удачи от души», — рассказал спортсмен.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
Юрий Постригай
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