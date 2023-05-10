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Допинг

Сегодня, 19:38

Трех российских каноистов отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Мария Гусева
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило от соревнований российских каноистов Ларису Аракчееву, Наталью Лобову и Виталия Юрченко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITA.

Спортсмены были отстранены на основе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В пробах, взятых у каноистов в 2013 и 2014 годах, были обнаружены запрещенные стероиды.

В LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону ВАДА, но только частично согласился с наложенными антидопинговым агентством санкциями в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.

Источник: ТАСС
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