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Сегодня, 12:49

В Госдуме призвали Германию не проводить ЧМ по гребле после отказа в участии российским спортсменам

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об отказе россиянам в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.

«Германия не может обеспечить безопасность спортсменов? Тогда она должна отказаться от проведения соревнований. Это предлог. Германия — государство, которое при желании может обеспечить не только свою безопасность, но и соседних стран. МОК и Международной федерации гребли стоит внимательно отнестись к этому поступку и лишить немецкую сторону права проведения соревнований. Других вариантов нет. Если страна соглашается со своей беспомощностью и несостоятельностью, значит, не стоит брать на себя проведение таких турниров. В России гарантируют безопасность абсолютно любой страны во время мероприятий. Пусть учатся у России!» — сказал Свищев «СЭ».

ЧМ будет проходить в Дуйсбурге (Германия) с 23 по 27 августа. Этот турнир является отборочным на Олимпиаду в Париже.

В апреле Международная федерация каноэ разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Атлеты находились под санкциями с мая 2022 года. Однако отстранение официальных лиц из России и Белоруссии остается в силе. (Валерия Яшвили).

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