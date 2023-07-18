Олимпийский чемпион по гребле рассказал, как преодолевал шлюзы в уникальном походе из Петербурга в Москву

Российский гребец, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Юрий Постригай в интервью «СЭ» описал то, как прошел по пути из Санкт-Петербурга в Москву 13 шлюзов.

— Как вы проходили шлюзы? Все были предупреждены заранее или приходилось объяснять на месте, тащить волоком лодку?

— Я перед шлюзом залезал в лодку, чтобы все было безопасно для барж и других судов и меня не засосало к ним под винты. А дальше на катере в порядке живой очереди пускали. Был день, когда мы на шесть шлюзов подряд потратили 11 часов. Потому что есть регламент, большие суда пускают в первую очередь, есть встречное движение. Даже если очереди нет, ты тратишь на шлюз порядка 40-50 минут. Но в общем и целом никакие доводы не помогут — какие рекорды, чего, куда? Это их не интересует. В Вологодской области мне очень помог Сергей, который главный по шлюзам в регионе. Диспетчер не хотел пускать, там был какой-то танкер с щебнем или газом. Большие суда платят за проход, маломерные просто ждут очереди, — рассказал Постригай.

34-летний байдарочник стартовал 2 июля из парка 300-летия Санкт-Петербурга. Спортсмен финишировал 16 июля в Серебряном бору рядом с Живописным мостом. Его маршрут составил 1300 км.

На пути спортсмена было 13 шлюзов. Они открывались для Постригая при поддержке Государственной инспекции по маломерным судам.