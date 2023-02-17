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Сегодня, 11:06

Глава Конфедерации каноэ Азии заявил, что совет директоров обсудит вопрос допуска россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент совет директоров Конфедерации каноэ Азии (ACC) Чайнаронг Чаренрук заявил, что обсудит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой на заседании организации.

«Конфедерация каноэ Азии продолжает собирать информацию о возможности допуска. Нам необходимо провести обсуждение этого на совете директоров», — приводит слова Чаренрука ТАСС.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

15 февраля в МОК призвали власти стран, выступающих против участия России в Играх-2024, не ущемлять права человека и добавили, что правительства не должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/17073369
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