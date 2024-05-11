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Сегодня, 18:15

Российские каноисты заняли первое место на этапе Кубка мира в Венгрии

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Россияне Алексей Коровашков и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде.

Спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 37,03 секунды. На втором месте расположились испанцы Жоан Морено и Диего Домингес с отставанием 1,13 секунды. Тройку лучших замкнули хозяева первенства Балаж Адольф и Джонатан Хайду (+1,64).

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Ранее Коровашков и Штыль завоевали олимпийскую лицензию, выиграв европейский отборочный турнир к Играм-2024 в Париже.

В апреле прошлого года Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе.

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