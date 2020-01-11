Гайгер выиграл этап Кубка мира в Италии в двоеборье

Немецкий двоеборец Винценц Гайгер стал победителем этапа Кубка мира в итальянском Валь-ди-Фьемме. Вторым стал норвежец Ярл Магнус Риибер. Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, показавший 44-й результат.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Винценц Гайгер (Германия) — 26.20,8

2. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — отставание 0,4

3. Йерген Гробак (Норвегия) — 0,6

4. Фабиан Риссле (Германия) — 0,6

5. Лукас Клапфер (Австрия) — 4,7

6. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 7,6

44. Вячеслав Барков (Россия) — 4.01,2

45. Александр Пашаев (Россия) — 4.06,8