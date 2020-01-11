Гайгер выиграл этап Кубка мира в Италии в двоеборье
17:36
Немецкий двоеборец Винценц Гайгер стал победителем этапа Кубка мира в итальянском Валь-ди-Фьемме. Вторым стал норвежец Ярл Магнус Риибер. Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков, показавший 44-й результат.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 10 км
1. Винценц Гайгер (Германия) — 26.20,8
2. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — отставание 0,4
3. Йерген Гробак (Норвегия) — 0,6
4. Фабиан Риссле (Германия) — 0,6
5. Лукас Клапфер (Австрия) — 4,7
6. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 7,6
44. Вячеслав Барков (Россия) — 4.01,2
45. Александр Пашаев (Россия) — 4.06,8
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