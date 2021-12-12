Серебряный призер Олимпийских игр в интервью «СЭ» рассказала о важной миссии уникальных соревнований, которые 16-17 декабря пройдут в Москве.

Яна Батыршина в 1996 году завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Атланте, а через два года закончила со спортом. После завершения карьеры звездная гимнастка успела побывать и главным тренером сборной Бразилии, и ведущей нескольких телепрограмм на разных каналах, а также стала послом чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку два года назад. На экспериментальном турнире «Небесная грация», который пройдет в Москве 16-17 декабря, Яна будет комментатором. В интервью «СЭ» Батыршина рассказала о главной цели уникального соревнования, о сложности правил 2001-2005 годов, а также высказала мнение о том, кому больше всего подойдут изменения в правилах.

Турнир «Небесная грация» состоится по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и при организационной поддержке Благотворительного фонда Алины Кабаевой. В нем примут участие 14 спортсменок из 14 разных страны, которые будут соревноваться в личном многоборье.

На «Небесной грации» не будет ограничений

— Яна, расскажите, пожалуйста, в чем основные особенности правил 2001-2005 годов и новых?

— Правила 2001-2005 годов — это самые любимые правила Алины Кабаевой, с ними она стала олимпийской чемпионкой, хотя за свою карьеру выступала по нескольким вариантам. В последней редакции правил можно сделать максимум девять элементов трудностей тела. А когда выступала Алина, их было 12, на три больше. Основная цель соревнований — совместить правила, потому что раньше можно было больше показать, даже за счет этих трех элементов. Но и по другим показателям была возможность продемонстрировать большую сложность. Существует же олимпийский девиз — быстрее, выше, сильнее. Так и тут — кто больше показывает, тот и побеждает. А сейчас история такая: сделали девять элементов, а если ты делаешь десятый, то он автоматически не засчитывается.

Почему не поступить так: кто может, делает девять, а кто-то в том же упражнении пусть делает 12 или даже 15? От этого гимнастка выиграет — у нее же больше трудности, элементов, сложности. Почему сейчас правила уравнивают всех? Даже если ты суперталантлива и можешь показать больше, чем твои соперницы, то ты ограничена системой! Потому что понимаешь, что сделаешь эту 10-ю, 11-ю или 12-ю сложность, а она не пойдет в зачет.

— В чем главная цель турнира «Небесная грация»?

— Основная идея турнира — показать, как можно совместить новые правила и то, что было раньше. Сейчас, понятное дело, есть элементы и на гибкость, и на трудность тела, и на владение предметом. Хочется сделать такой симбиоз, чтобы побеждала та гимнастка, которая сделает наибольшую сложность, трудность, а не ограничивать ее — только девять, пять или четыре элемента. Хочется показать, на что вообще способны гимнастки. На этом турнире по совмещенным правилам нет ограничений вообще в трудности. Открытая оценка. Ты делаешь сложностей столько, сколько ты сделаешь.

— Сложнее или легче, когда тебя не ограничивают в трудности?

— Для кого-то это может быть сложнее. Но в этом и смысл — не надо всех уравнивать, надо, наоборот, чтобы все стремились за лучшими и догоняли их. Это идет на пользу развитию художественной гимнастики — не уравнивать всех и не ставить никаких ограничений, а развивать гимнастику, делать так, чтобы она двигалась вперед. Сейчас мы всех ограничиваем и ставим в определенные рамки. На «Небесной грации» будет неограниченное число сложностей. Будет очень интересно, кто-то, возможно, и 20 успеет. А это в два раза больше! Гимнастки специально готовят упражнения под эти соревнования, это все непросто.

— То есть такие правила более объективны?

— Конечно! Кто сделал сложнее и больше, тот победил. Это и есть смысл и идея турнира. Сложность композиции — открытая оценка, это важный критерий турнира. Сейчас на официальных соревнованиях нет такого. Надо сделать девять элементов трудностей. Остальное не засчитывается. А на «Небесной грации» по правилам открытая оценка. Это и есть настоящие соревнования — побеждает тот, кто сделал больше.

Новые правила помогут Крамаренко

— Сложно ли приспособиться к правилам и поставить упражнения специально для турнира?

— Уверена, что да. Это непросто, но я думаю, что самим гимнасткам это интересно. Знаю, как готовится Лала Крамаренко, которая будет представлять Россию на этом турнире. От ее хореографа-постановщика идут такие отзывы, что это просто вау! Нереальный восторг от постановки программ по этим правилам. Наконец-то можно не ограничивать себя, а показать максимально возможную сложность, сколько элементов помещается и сколько ты можешь сделать. Так что в случае с Лалой все очень довольны, получаются интересные программы, неоднообразные.

Есть у нас такой прыжок — жете ан турнан. Как в балете. Он оценивается в 0,6. Считается одним из самых «дорогих» прыжков. Поэтому сейчас практически все прыгают жете ан турнан. И это очень однообразно. Почему не берут другие прыжки, которые, на мой взгляд, даже сложнее, но «стоят» дешевле. Гимнасткам невыгодно делать сложный прыжок, за который дадут меньше баллов, они лучше будут делать этот жете. Но мы с Алиной, например, делали прыжок «скачок». Его я уже не вижу последние пять лет, его никто не делает. Хотя этот прыжок сложнее, чем жете ан турнан. Но выполнять его невыгодно, лучше сделать три жете и получить определенное количество баллов, чем учить другие прыжки, которые физически гораздо сложнее. В правилах есть какая-то нелогичность. Из-за этого большинство гимнасток исполняют примерно одни и те же повороты — кто-то больше крутит, кто-то меньше, но стараются выбрать самый «дорогой» поворот, прыжок, равновесие, потому что элементов всего девять.

Если будет открытая оценка и можно получить столько, сколько сделает гимнастка, тогда и упражнения окажутся более разнообразными. Гимнастки начнут учить разные повороты, прыжки, равновесия. Станет гораздо интереснее.

— Тогда нужно еще скорректировать стоимость элементов.

— Это тоже необходимо сделать. Насколько я знаю, конечная цель этого турнира — показать, как может быть, и попытаться донести до Международной федерации гимнастики, как можно выступать. Чтобы увидели, как это круто. Возможно, прислушаются, внесут корректировки по стоимости элементов и вообще пересмотрят правила.

— Правила меняют для того, чтобы все перестали делать однообразные упражнения?

— Меняют правила для развития гимнастики. Но все новое — это хорошо забытое старое. Периодически надо не искать новое, а смотреть, что было хорошего в прошлом. Например, в 2001-2005 годах. Что-то там можно присмотреть, что-то здесь, надо стараться найти золотую середину. Это непросто, но возможно. Не знаю людей, которые вносят корректировки, но слышала отзывы о новых правилах от сестер Авериных. Они не в восторге. Но понятно — они четыре года работали по другим правилам, к ним привыкли. Раньше больше ценилась трудность предмета — броски, ловли, риски, а сейчас — трудность тела. Теперь постоянные риски — бросать и кидать становится не нужно, это не так дорого «стоит». Девочки очень сильны в этом компоненте. Нужно перестроиться, а это не так просто. Я сама проходила через смену правил, это всегда достаточно тяжелый процесс.

— Говорят, Лале Крамаренко подойдут новые правила.

— Таких гимнасток, как Лала, больше нет. В ней сочетается все. Новые правила прямо под нее. У нее проблем не будет, это точно. У нее и с трудностью тела все прекрасно, и с артистизмом все чудесно, и с исполнением. Я думаю, что наступило ее время.

— Можно ли приспособиться к новым правилам гимнасткам, которые привыкли к старым?

— Можно приспособиться, научиться чему-то или что-то переучить. Все можно, мы все это проходили не раз. И я это проходила. Но, конечно, это не так просто, надо подойти с умом, надо с тренером и хореографом спокойно разбираться, составлять новые программы. Что-то придется учиться делать заново, и справятся не все. Не потому, что они не могут, а чисто из-за физиологических возможностей.