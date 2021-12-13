«Вместе с новыми правилами в художественную гимнастику возвращаются эстетика и пластика». Мнение Венеры Зариповой

Пятикратная чемпионка СССР — о путях развития самого красивого вида спорта.

Венера Зарипова — первая звездная ученица Ирины Винер-Усмановой. Именно с Зариповой началась большая эпоха как для великого тренера, так и для всей художественной гимнастики в ее современном виде. Большую роль Зарипова вместе с Винер-Усмановой и тогдашним руководителей отечественной федерации Элиной Быстрицкой сыграли во включении этой дисциплины в олимпийскую программу. Именно пути развития художественной гимнастики как олимпийского вида спорта станут одной из тем для обсуждения на предстоящем турнире «Небесная грация» в Москве.

Экспериментальный международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» пройдет 16-17 декабря по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Генеральный спонсор мероприятия — АО «СОГАЗ». Гимнастки из разных стран будут соревноваться в многоборье по правилам соревнований цикла 2001-2005 годов и правил цикла 2022-2024 годов. Помимо россиянки Лалы Крамаренко в турнире примут участие спортсменки из 13 стран и с четырех континентов.

Правила возвращают нас к истокам

— Многие считают, что в прошлом правила в художественной гимнастике были более справедливыми, а сама гимнастика эстетичной. Вы с этим согласны? — вопрос Зариповой.

— Безусловно. Посмотрите хотя бы на мои выступления, например «Половецкие пляски» с мячом. Это полнейшее слияние души, тела и предмета. Все как одно целое.

— Нынешние изменения в правилах во многом вернут нас в ту эпоху?

— Они сделают гимнастику лучше, это безусловно. Возвращаются эстетика, пластика, движение тела вместе с музыкой. Чтобы упражнения были составлены под образ — так, как это было раньше. Ирина Александровна Винер-Усманова всегда говорила нам: «Вот вы идете в театр и видите постановку «Кармен» на полтора часа. А на ковре вы должны донести этот образ за полторы минуты». Раньше были образы, мысли, идея в программах. Все новое — это хорошо забытое старое. Эти правила действительно возвращают нас к истокам, чему я очень рада.

— Насколько, на ваш взгляд, на изменения в правилах могли повлиять споры вокруг результатов Олимпиады в Токио?

— Художественная гимнастика — это вид спорта, который, безусловно, связан с Россией, неразрывно связан. И все то, что происходит вокруг гимнастики, всегда было и будет связано с российскими спортсменами. Россия — законодатель мод в трендах, правилах, судействе. Поэтому определенные взаимосвязи найти можно во всем. Но нужно понимать, что подъема, развития художественной гимнастики и интереса к ней в мире без России не будет.

— Правила меняют после Олимпиады. Это правильно? Возможно, нужно выработать стратегию на многие годы вперед?

— Правила можно менять только после Олимпийских игр. Составить правила на 10, 15, 20 лет вперед? Звучит интересно, но это приведет к стагнации. Сейчас интенсивно меняющийся мир, который движется вперед. Нужны новшества. Важно идти в ногу со временем. И значит, мы вместе с ним должны двигаться вперед. Интересно наблюдать за тем, как развивается художественная гимнастика и в какую сторону.

Взгляд в прошлое с прицелом на будущее

— В эпоху пандемии вы организовали первый в истории онлайн-турнир по художественной гимнастике. Что вы думаете об инициативе Алины Кабаевой провести экспериментальные соревнования «Небесная грация»?

— Я изучала информацию об этих соревнованиях и поддерживаю Алину. Это отличная идея. Я сама с удовольствием посетила бы этот турнир. Кабаева возвращает нас к истокам, и это правильное направление мысли. Я сама выступала по схожим правилам, и мне они кажутся более интересными и зрелищными. За основу берутся правила 2001-2005 годов, но они в то же время возвращают нас к самому началу, к зарождению художественной гимнастики. К большой революции в этом виде спорта, которая прошла в 1978-1979 годах. Так что ждем взгляда в прошлое с прицелом на будущее.

— Возможно, у вас есть какие-то идеи в плане продвижения художественной гимнастики?

— Я бы очень хотела увидеть фильм о становлении нашего вида спорта. И можно приурочить его к подобным соревнованиям, открывающим взгляд и на прошлое, и на будущее одновременно. Показать, откуда начиналась художественная гимнастика. А начиналась она с Учкудука, с Узбекистана, с Ташкента. Возможно, прозвучит не очень скромно, но в том числе с меня. Затем было много золотых страниц в истории этого вида спорта. И очень яркая страница — карьера самой Алины Кабаевой. Без прошлого нет настоящего. Без настоящего нет будущего.

— Вам трудно было организовать собственные онлайн-соревнования?

— Я не сразу получила понимание и поддержку. Организовала турнир без всякой помощи, самостоятельно. Рассказала о своей идее еще 6 марта 2020 года на международных соревнованиях в Польше, в городе Катовице. Почти два года назад. Раз границы закрываются, значит, надо переходить в онлайн. За этим сейчас будущее. Поставила дату — свой день рождения, 5 апреля. Но у меня не получилось успеть все в срок, поскольку никто не мог понять, как проводить такие старты. Я собрала и команду, и судей. И Ирине Александровне объясняла идею — всем-всем-всем! Высылала письма о важности онлайн-соревнований во всех видах спорта президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, президенту FIG Моринари Ватанабэ, рассказывала и продвигала через YouTube. Было тяжело, но главное — все сложилось. Затем Ирина Александровна провела такой турнир уже в формате сборных. На тот момент это было очень актуально. И остается до сих пор. Такие соревнования доказали свою важность и уже останутся с нами. Некоторые страны провели соревнования офлайн вместе с онлайн.

— Общаетесь сейчас с Алиной Кабаевой?

— Обычно встречаемся на соревнованиях. На различных «Гран-при», например. Я всегда рада встрече. В 1988 году я ее, пятилетнюю, привела на просмотр к Ирине Александровне Винер -Усмановой. Это произошло по просьбе отца Алины — Марата Кабаева, футболиста, с которым мы дружили семьями.

— С Ириной Винер-Усмановой вы также поддерживаете отношения?

— Конечно. Я ей благодарна за многое, Ирина Александровна называет меня своей старшей дочерью. Отношения тренера и ученицы — это на всю жизнь.