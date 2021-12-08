Представляем всех участниц международного экспериментального турнира в Москве, который проводит Благотворительный фонд Алины Кабаевой

Московская «ВТБ Арена» 16-17 декабря примет уникальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». Соревнования пройдут по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Девушки будут состязаться по необычным правилам на основе тех, которые действовали в 2001-2005 годах, и тех, которые будут использоваться с 2022 по 2024 год. Гимнастки выступят в многоборье, в программу которого включены упражнения с четырьмя предметами — обручем, мячом, булавами и лентой.

Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады-2020 — на «Небесной грации» выступят девушки из 11 сборных, представленных в Токио. Всего болельщики увидят в Москве спортсменок с четырех континентов и из 14 стран. Знакомим с гимнастками, которые выйдут на ковер «ВТБ Арены». Представляем девушек в порядке, который определила для их выступления жеребьевка.

Карина Каменецки

Страна: Канада

Год рождения: 2007

Тренеры: Светлана Жукова, Анастасия Шихарева, Кира Протасова

Карьера: Карина — из семьи выходцев из СССР: ее папа родился в Молдавии, а мама — в Белоруссии. «Небесная грация» будет для Каменецки первым турниром в России. Гимнастикой юная спортсменка начала заниматься в Торонто в клубе Kalev Estienne у бывшей «групповички» из сборной Украины Анастасии Шихаревой. Карина — чемпионка Канады среди юниоров (2021).

София Бернат

Страна: Венгрия

Год рождения: 2006

Тренеры. Инга Мацкус, Мартон Миня, София Лебер

Карьера: Участница юниорского чемпионата мира (2019). Мама Софии — Любовь Бернат (Александрова) — выросла в России, но потом переехала в Будапешт. Сейчас она тренирует в том же клубе RUS RG Sport, где занимается София.

Николь Красюк

Страна: Украина

Год рождения: 2004

Тренеры: Марина Кардаш, Валерия Байер

Карьера: Призер юниорского чемпионата Европы (2019) в групповых упражнениях, участница юниорского чемпионата мира (2019), победительница международного турнира «Кубок Дерюгиной» (2020) в личном многоборье, призер чемпионата Украины (2020) в личном многоборье. Кандидат в сборную Украины.

Мартина Брамбилла

Страна: Италия

Год рождения: 2002

Тренер: Елена Алипранди, Киара Марелли

Карьера: Выступала за юниорскую сборную Ломбардии в групповых упражнениях. Сейчас представляет клуб San Giorgio Desio'79. Чемпионка Италии в командном зачете. Призер чемпионата Италии (2020) в упражнении с булавами.

Роза Абитова

Страна: Казахстан

Год рождения: 2003

Тренер: Лола Адилбекова

Карьера: Занимается в школе Алии Юсуповой. Чемпионка Азии среди юниоров (2018), серебряный призер Юношеских Олимпийских игр (2018) в смешанной мультидисциплинной команде. Участница чемпионата мира (2019), серебряный призер чемпионата Казахстана (2019) в личном многоборье.

Илона Додзин

Страна: Израиль

Год рождения: 2004

Тренер: Евгений Марговский, Ирина Майданник

Карьера: Родители — выходцы из бывшего СССР, но поженились уже в Израиле. Илона тренируется в Холонской школе художественной гимнастики. Участница международных турниров.

Наталья Усова

Страна: Узбекистан

Год рождения: 2008

Тренер: Насиба Халикова

Карьера: Победительница Открытого турнира по художественной гимнастике на приз Яны Батыршиной в своей возрастной категории (2016), победительница Международного юниорского турнира DuGymCup (2018), призер Международного турнира среди юниорок в рамках «Гран-при Москва» Alina Cup (2021) в упражнении с лентой.

Александра Кирой-Богатырева

Страна: Австралия

Год рождения: 2002

Тренеры: Екатерина Логачова, Анастасия Мишенина

Карьера: Родилась в Новой Зеландии, но затем перебралась с родителями в Австралию. Мать Александры выросла на Украине. Кирой — многократная чемпионка Австралии. Бронзовый призер Игр Британского Содружества (2018). Участница чемпионата мира (2018, 2019, 2021).

Анна Каменщикова

Страна: Белоруссия

Год рождения: 2003

Тренер: Марина Лобач, Ирина Лепарская

Карьера: Родилась в Находке, но затем по совету тренера переехала с семьей в Минск. Призер юниорского чемпионата Европы (2018). Участница Юношеских Олимпийских игр (2018). Победительница Международного турнира на призы Марины Лобач (2018).

Кетеван Арболишвили

Страна: Грузия

Год рождения: 2004

Тренер: Белла и Тамар Кобаладзе

Карьера: Участница чемпионатов Европы (2018, 2019, 2021), участница Юношеских Олимпийских игр (2018), участница чемпионатов мира (2019, 2021). Чемпионка Грузии (2021) в личном многоборье. Победительница международных турниров.

Гретель Мендоса

Страна: Куба

Год рождения: 2000

Тренер: Нели Очоа Боррас

Карьера: В юниорском возрасте вместе с тренером стажировалась в Москве. Участница Панамериканских игр (2019) и Кубка мира (2019). Многократная чемпионка Кубы в личном многоборье.

Пия Ковачич

Страна: Хорватия

Год рождения: 2007

Тренеры: Елена и Анна Босых

Карьера: Занимается в клубе художественной и эстетической гимнастики «Галатея» в хорватском городе Фунтана под руководством Елены Босых, известного специалиста из Красноярска. Пия — победительница юниорского чемпионата Хорватии (2021) в упражнении со скакалкой. По итогам этого турнира была включена в сборную страны.

Марина Мальпика

Страна: Мексика

Год рождения: 2000

Тренеры: Элиза Гизель, Каролина Рангель, Клаудиа Торрес Круз

Карьера: Участница чемпионатов мира (2017, 2018, 2019, 2021), призер Панамериканского чемпионата (2017, 2018), чемпионка Игр Центральной Америки и стран Карибского бассейна (2018)

Лала Крамаренко

Страна: Россия

Год рождения: 2004

Тренеры: Ирина Винер-Усманова, Ляйсан Савицкая, Ирина Зеновка

Карьера: Дочь и внучка известных футбольных вратарей — Дмитрия и Сергея Крамаренко. Трехкратная чемпионка мира среди юниоров (2019), победительница финала «Гран-при» (2021), чемпионка Европы (2021) в команде.