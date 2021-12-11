Сенсация на ковре Лос-Анджелеса. Как художественная гимнастика пробилась в олимпийскую программу

16-17 декабря в Москве пройдет международный турнир «Небесная грация». В качестве почетного гостя соревнования посетит Лори Фанг — первая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Рассказываем о той удивительной победе.

Уникальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» пройдет по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов. Действующие гимнастки будут выступать в многоборье, в программу которого включены упражнения с четырьмя предметами — обручем, мячом, булавами и лентой. Организацию турнира осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Генеральный спонсор — АО «СОГАЗ».

Соревнования посетит много почетных гостей, в том числе канадка, первая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Лори Фанг. Вспоминаем ее необычную историю.

Головокружительные номера, гибкость, красота

Художественная гимнастика сейчас кажется неотъемлемой частью Олимпиад. Но, в отличие от спортивных гимнастов, которые были на Играх с самого начала, «художницы» пробивались туда много лет. Причем этот путь оказался достаточно извилистым. Официальный олимпийский дебют художественной гимнастики состоялся в 1984-м, но мало кто знает, что вид спорта был представлен на Играх почти за три десятилетия до этого. На Играх-1952 в Хельсинки и затем в 1956-м в Мельбурне награда разыгрывалась как часть программы турнира по спортивной гимнастике. Причем речь шла о группах — эта дисциплина официально появится на Играх только в 1996-м! А тогда спортивные гимнастки выступали под музыку с предметами — лентами или обручами. Можно себе представить, насколько сложно им было перестроиться после брусьев или опорного прыжка. Кстати, те «командные упражнения с предметом» выиграли девушки из Венгрии.

Больше всех за включение гимнастики в программу Игр бились представители так называемого восточного блока — СССР и Болгарии. Все логично: именно гимнастки из этих стран доминировали во всех соревнованиях. «В 1973 году на Всемирном конгрессе профсоюзов в Варне представители Болгарии впервые пригласили членов МОК на показательные выступления по художественной гимнастике, — вспоминал почетный член МОК Виталий Смирнов. — Перед нами выступали все сильнейшие спортсменки мира на тот момент. Головокружительные номера, гибкость, красота... Но члены МОК не остались под большим впечатлением».

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Смирнов на тот момент входил в комиссию МОК по олимпийской программе, то есть имел прямое отношение к включению в нее тех или иных видов спорта. Художественная гимнастика стремительно развивалась: она стала популярна не только в СССР и Болгарии, но и в Испании, Италии, Франции... Огромную роль здесь сыграла руководитель советской федерации художественной гимнастики и знаменитая актриса Илона Быстрицкая. Именно она сначала добилась включения этого вида спорта в программу Спартакиад народов СССР, а потом — начала писать письма в МОК с просьбой признать художественную гимнастику как олимпийскую дисциплину.

Одной из тех, кто горячо поддерживал Быстрицкую в этой борьбе была Ирина Винер-Усманова. Нынешний главный тренер сборной России тогда трудилась в Ташкенте. Ее первая звездная ученица Венера Зарипова в 1979 году попала в сборную СССР — именно в то время Винер-Усманова начала много общаться с Быстрицкой и поддерживала ее олимпийский проект — и эта синергия принесла результат. На сессии международного комитета 1980 года перед открытием московской Олимпиады случилось сразу два исторических события: президентом организации был избран испанский маркиз Хуан Антонио Самаранч, а в программу Лос-Анджелеса-1984 вошли художественная гимнастика и синхронное плавание. Два ключевых для России на долгие годы вида спорта.

По всем мыслимым законам турнир по художественной гимнастике на Играх в Лос-Анджелесе должен был привести к триумфу стран восточного блока. Необязательно, кстати, именно СССР — на предолимпийском чемпионате мира в ноябре 1983-го победила гимнастка из Болгарии Диляна Гергиева. Представительницу СССР Галину Белоглазову она по сумме четырех упражнений обошла всего на 0,005 (!) балла. Но буквально через несколько месяцев после того чемпионата стало известно о бойкоте Игр-1984 со стороны социалистических государств. Именно страны восточного блока, много лет боровшиеся за художественную гимнастику, по воле рока и пропускали первый олимпийский турнир. А значит, титул олимпийской чемпионки становился доступным для представительниц других сборных.

Румынки помогли канадке с подготовкой

Гимнастки из СССР и Болгарии заняли пять первых мест на чемпионате мира-1983. В их отсутствие фаворитом считалась румынка Дойна Стайкулеску — она была шестой. Румыния решила не бойкотировать ОИ-1984, так что все карты были на руках у Дойны. Однако на олимпийском помосте все сложилось иначе. Стайкулеску спокойно выиграла квалификацию, но уже тогда обратил на себя внимание невероятный прогресс канадки Лори Фанг. Еще год назад на чемпионате мира она была только 23-й! А тут поделила третье место с минимальным отрывом от лидера. В художественной гимнастике такие прорывы крайне редки.

В финале Фанг выдала выступление своей жизни. А румынка, столкнувшись с неожиданным прессингом, ошиблась в упражнении с лентой и уступила. Фанг стала олимпийской чемпионкой, хотя начала заниматься художественной гимнастикой всего за четыре года до Игр. Фантастика!

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Еще интересный момент: за год до Олимпиады Фанг стала тренироваться... со сборной Румынии. Та же Стайкулеску делилась с ней своими секретами, как лидеры обычно делятся с аутсайдерами. Все это делалось для того, чтобы у художественной гимнастики была максимально широкая география и вид прочно закрепился в олимпийской программе. Румынкам и в голову не могло прийти, что они воспитывают не экзотику вроде кенийских лыжников, а будущую олимпийскую чемпионку.

После олимпийского триумфа карьера Фанг, к сожалению, пошла на спад. Она выступала еще несколько лет, но с возвращением на международную арену гимнасток из СССР и Болгарии уже не появлялась среди лидеров. Но у Лори благодаря той победе в Лос-Анджелесе было громкое имя, навсегда вошедшее в историю, и непререкаемый авторитет как минимум в Северной Америке. Сейчас у Фанг свой гимнастический клуб в Ванкувере, а одно время она даже тренировала сборную Канады.