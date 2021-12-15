Марина Мальпика: «Мне нравятся новые правила. С трудностью тела работать интереснее»

Мексиканская участница турнира «Небесная грация» — о восхищении Алиной Кабаевой, новых правилах и обмене опытом с другими гимнастками.

Художественная гимнастика в Мексике не входит в пятерку самых популярных видов спорта, но Марине Мальпике это не помешало не только полюбить и всерьез заняться этой дисциплиной, но и стать призером Панамериканского чемпионата. Спортсменка уверена, что для развития гимнастики девушкам нужно не конкурировать между собой, а обмениваться опытом. Для этого она с радостью едет через полмира в Москву на турнир «Небесная грация».

Уникальные соревнования пройдут в Москве 16-17 декабря на «ВТБ Арене». Они проводятся по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и организованы благотворительным фондом Алины Кабаевой. Гимнастки из разных стран будут состязаться в личном многоборье по экспериментальным правилам, в основе которых — те, которые действовали в период с 2001 по 2005 год, и те, которые станут актуальны в 2022-2024 годах. Среди задач турнира — обмен мнениями и опытом между представителями разных школ, одну из которых представляет Марина Мальпика.

— Как вы получили приглашение на турнир? Неожиданно ли оно было?

— Это был настоящий сюрприз! Приглашение пришло в нашу федерацию гимнастики, и главный тренер сборной рассказала о нем моему личному тренеру. Я обо всем узнала во время чемпионата мира в Японии. Очень вдохновила мысль о том, что поеду в Москву, тем более на турнир с таким интересным форматом.

— Как готовитесь к турниру, сложно ли менять программы под новые правила?

— Подготовка действительно была непростой, потому что упражнения пришлось менять сильно, и они существенно отличаются от того, к чему я привыкла. И пока непривычна сама система начисления баллов. Но в любом случае придется подстраиваться, поэтому я вижу в этом даже некий вызов для себя.

Новые правила нравятся больше

— В новых правилах больше внимание удаляется артистизму, трудности тела. Для вас это плюс или минус?

— Однозначно плюс. Мне интереснее работать с трудностью тела. Понятно, что без работы с предметом не было бы нашего вида спорта, но именно пластика, грация и артистизм завораживают зрителя.

— Участвуете ли вы в подборе музыки для выступлений? Как считаете, что лучше воспринимается публикой и судьями: какие-то общеизвестные классические произведения, что-то самобытное, скажем, фольклор, или современное?

— Музыку для каждого упражнения мы выбираем вместе с тренером. Думаем над тем, что больше подходит мне, моему темпераменту. Я считаю, что музыка не просто задает ритм упражнению, она создает с предметом и с гимнасткой единое целое и должна производить впечатление на зрителя. Судьи это тоже ценят в первую очередь. Поэтому я предпочитаю современную музыку — считаю, она мне лучше подходит.

Строгий тренер? Все должно быть в меру

— Расскажите о своих тренерах — должен ли он быть строгим или, наоборот, либеральным?

— Мой тренер работает в сборной с девочками старшего возраста, сейчас нас в команде трое. Строгость? Думаю, что без этого в нашем спорте никуда, но в то же время все должно быть в меру.

— Сколько часов в день вам нужно тренироваться для поддержания формы? Остается ли время на хобби или на учебу?

— Мы работаем примерно по 8-9 часов в день, с понедельника по субботу. Свободного времени не так много, но я стараюсь учиться, читать книги. Иногда остается время и на отдых, тогда смотрю кино или провожу время с семьей. На самом деле не скажу, что мой распорядок жизни отличается от того, который есть у обычных людей.

— Трудно ли добираться через океан во время пандемийных ограничений?

— Сейчас уже привычно. Как и большинство людей в наше время, мы летим в масках, перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Это неудобно, но мы все равно не можем ничего изменить, поэтому я радуюсь самой возможности принять участие в турнире. В прошлом году, когда все отменяли, было гораздо хуже.

Восхищаюсь Дарьей Дмитриевой и Алиной Кабаевой

— Каково пришлось на карантине мексиканским спортсменам?

— Было очень тяжело всем — и спортсменам, и обычным людям. Мне к тому же пришлось перенести операцию на голеностопе, остановить все тренировки. Это был, как сейчас говорят, абсолютный выход из зоны комфорта. И я постаралась обратить его себе на пользу: работала над психологией, изменила отношение к себе, к спорту. Поняла, что нужно отделять действительно важное от неважного. И, что безусловный плюс для меня, провела время с семьей. Это было круто, ведь я уехала из дома, когда была совсем маленькой.

— Во время пандемии многие соревнования проводятся без зрителей. Имеет ли для вас значение?

— Да, огромное. Не люблю выступать без зрителей, потому что для меня поддержка публики — огромный стимул. Во время соревнований чувствую себя немного актрисой, и наличие зрителей заставляет меня сделать больше, чем я могу на самом деле.

— Следите за мировой художественной гимнастикой? Кого выделяете из лидеров прошлого и настоящего?

— Я следила за гимнастикой, за чемпионатами мира, за Олимпийскими играми задолго до того, как сама начала принимать участие в больших стартах. Я наблюдала за девочками и хотела быть такой же. Мы с вами говорили о работе тела, так вот, помню, смотрела Олимпийские игры в Лондоне и восхищалась Дарьей Дмитриевой — не могла поверить, что можно так круто двигаться. Из современных девочек очень нравится Алина Горносько — она невероятно красиво работает с предметами и очень грациозная.

— Знаете ли вы что-то о карьере Алины Кабаевой?

— Алина — одна из моих любимых гимнасток. Благодаря ей я, собственно, и влюбилась в этот вид спорта и поняла, что хочу, чтобы он стал моей профессией. Как-то нам показали ее выступление на Олимпиаде, и я подумала: «Вау! Это что-то невероятное! Я тоже так хочу!» Меня впечатляет, что, завершив карьеру, она не забросила спорт, делает сейчас для развития нашего вида очень многое.

Обмен опытом иногда важнее конкуренции

— Вы были на многих чемпионатах мира. Достаточно ли их для обмена опытом между гимнастками и тренерами с разных континентов?

— Знакомиться и общаться — это очень важно. Понимаю, что на ковре мы все конкурентки и каждая стремится быть первой, но есть вещи, которые нужны для развития нашего вида спорта в мире и будут даже поважнее конкуренции. Для тех, кто равняется на чемпионок, ценно просто посмотреть, как они разминаются, тренируются, ведь не всегда есть возможность подойти и что-то спросить.

— Среди жителей России большой интерес к путешествиям в Мексику. Можете посоветовать какое-то необычное место, где не очень много туристов, но вместе с тем комфортно для иностранцев?

— Посоветую свое любимое, хотя, возможно, оно и без того популярно у туристов. Это сеноты на полуострове Юкатан. Это настоящее природное волшебство, которое завораживает. Поэтому, если окажетесь в Мексике, обязательно его посетите.