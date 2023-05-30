World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала расследование в отношении Союза тхэквондо России из-за включения в состав региональной федерации Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев до завершения этого процесса», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что World Taekwondo допустила 23 спортсмена из России и Белоруссии к участию в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе.