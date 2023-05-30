Единоборства
Тхэквондо
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Единоборства / ММА
Тхэквондо

Сегодня, 10:10

World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала расследование в отношении Союза тхэквондо России из-за включения в состав региональной федерации Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев до завершения этого процесса», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что World Taekwondo допустила 23 спортсмена из России и Белоруссии к участию в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе.

Источник: РИА Новости
Сборная России по тхэквондо
Читайте также
Лондонский «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев
Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Мирзоян рассказал, что от тренерского штаба сборной России еще не было информации по сбору в июне
Колосков: «После сезона никаких сборов национальной команды проводить не надо. Футболисты уже все в отпуске»
В Федерации конного спорта РФ рассказали о создании рабочей группы с FEI по допуску российских спортсменов
Никитина верит, что критерии МОК не расколют сборную России по фехтованию
Шипулин усомнился в участии российских волейболистов на ОИ-2024: «Унижаться нельзя»
Из олимпийского Парижа вывезут бомжей. Ради Игр город идет на жертвы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Не допущенные до чемпионата мира по тхэквондо Ларин и Храмцов полетели в Баку со сборной
Новости
RSS RSS
Все новости