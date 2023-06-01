Российская тхэквондистка Адебайо завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку

Российская тхэквондистка Кристина Адебайо стала бронзовым призером чемпионата мира в Баку в весовой категории свыше 73 кг.

В полуфинале она уступила представительнице Турции Нафии Куш. На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место, поэтому Адебайо автоматически завоевала бронзу. Вторым бронзовым призером стала британка Бьянка Кук, в полуфинале уступившая представительнице Узбекистана Светлане Осиповой.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Чемпионат мира по тхэквондо завершится 4 июня.