Не допущенные до чемпионата мира по тхэквондо Ларин и Храмцов полетели в Баку со сборной

Олимпийские чемпионы по тхэквондо Максим Храмцов и Владислав Ларин отправились в Баку на чемпионат мира вместе с национальной командой.

Во вторник пресс-служба Всемирной федерации тхэквондо объявила о допуске на чемпионат мира 23 спортсменов под нейтральным статусом. Из россиян к участию в турнире не были допущены Храмцов и Ларин.

«Команда России по тхэквондо улетела на чемпионат мира в Баку. В столицу Азербайджана также отбыли олимпийские чемпионы Ларин и Храмцов, не допущенные международной федерацией до участия в турнире», — приводит слова пресс-службы Союза тхэквондо России ТАСС.

Всемирная федерация тхэквондо 3 апреля допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральной статусе. Атлеты из этих стран будут соревноваться вне командного зачета.