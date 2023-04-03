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Сегодня, 11:54

Главный тренер сборной России по тхэквондо не ожидает негативной реакции на допуск спортсменов до турниров

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России Вадим Иванов заявил, что не стоит ожидать негативной реакции на решение совета Всемирной федерации тхэквондо допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров.

«Мы с президентом нашей федерации [Анатолием Тереховым] летали в Саудовскую Аравию на финал Гран-при в декабре. Мы не ощущали от тренеров, членов совета WTF негативной реакции. Т.е. абсолютно нормальное общение, такое же, как до всех событий», — приводит ТАСС слова Иванова.

В понедельник, 3 марта, стало известно о том, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/17433727
Вадим Иванов
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