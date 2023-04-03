Главный тренер сборной России по тхэквондо не ожидает негативной реакции на допуск спортсменов до турниров

Главный тренер сборной России Вадим Иванов заявил, что не стоит ожидать негативной реакции на решение совета Всемирной федерации тхэквондо допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров.

«Мы с президентом нашей федерации [Анатолием Тереховым] летали в Саудовскую Аравию на финал Гран-при в декабре. Мы не ощущали от тренеров, членов совета WTF негативной реакции. Т.е. абсолютно нормальное общение, такое же, как до всех событий » , — приводит ТАСС слова Иванова.

В понедельник, 3 марта, стало известно о том, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.