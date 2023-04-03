Российских тхэквондистов допустили до международных турниров в нейтральном статусе

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что Всемирная федерация тхэквондо решила допустить российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.

«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане», — цитирует Иванова ТАСС.

Чемпионат мира в Азербайджане пройдет с 29 мая по 6 июня.

В сборной России по тхэквондо сообщили о допуске спортсменов на международные соревнования