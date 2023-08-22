Волкановски назвал бойца, которому он больше всего хочет дать по лицу

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) отметил, что поединка с Алджамейном Стерлингом (23-4) не будет, и добавил, что хочет подраться до конца года.

«Я должен посочувствовать Алджо, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Что он хочет предпринять дальше? Он точно захочет реванша [с О’Мэлли], потому что это большой бой.

Боя со Стерлингом не будет. Если бы он одержал большую победу [над О’Мэлли], то мог бы занять место Илии [Топурии]. Что меня ждет дальше? Алджо, если бы он выиграл в жесткой манере и вызвал меня на бой, то я бы принял вызов.

Илия ведет себя довольно тихо. Я думал, что он будет пищать, что он хочет получить со мной бой. Но я хочу драться как можно скорее. Конечно, у меня травма локтя, я еще не бью, но скоро смогу бить. Я остаюсь в форме, занимаюсь силовыми упражнениями, делаю все, что нужно.

Я хочу вернуться в бой до конца года. Ислам [Махачев] тоже дерется. Я хочу реванш, но он будет драться в октябре, поэтому я хочу подраться до 2024 года. Я не хочу драться в начале следующего года. Если я буду ждать так долго, то мне придется ждать Ислама, но я не хочу ждать так долго. Так что Илия, продолжай говорить, потому что мне это нравится. Это меня заводит — мне еще больше хочется дать тебе в морду».

Волкановски в прошлом бою он одолел Яира Родригеса (15-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.