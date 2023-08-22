Фергюсон: «Я не завершу карьеру. К черту всех, кто думает, что мне пора уходить»

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9) поделился своими мыслями в соцсети X, отметив, что не собирается завершать карьеру.

«1. Я не спарринговал со времен боев с [Эдсоном] Барбозой и [Джошем] Томпсоном.

2. Единственное время, когда я нахожу себя в клетке, это когда я дерусь.

3. После пандемии все это не приносит мне удовольствия.

4. Раньше я улыбался гораздо шире, когда выходил драться.

5. Я был так занят, заботясь о других, а не о себе.

6. Отгородился от тех, кто мне вредит.

7. Структурировал себя, чтобы не повторять ошибок.

8. Нет, я не завершу карьеру. К черту всех, кто думает, что мне пора уходить.

9. У меня есть работа, и я очень зол», — написал боец в соцсети.

Фергюсон идет на серии из шести поражений. Бобби Грин (30-14) одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца боя. Поединок состоялся в рамках главного карда турнира UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.