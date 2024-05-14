Шакур Стивенсон: «Ломаченко — особенный, единственный в своем роде боец»

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0) подтвердил, что хочет провести бой против чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3).

«Лома по-прежнему отличный боец, и я думаю, что он особенный боец, единственный в своем роде. Надеюсь, его команда и начальство уйдут с дороги и позволят мне продемонстрировать свои навыки в бою против него, потому что стилистически я думаю, что это будет самый квалифицированный бой двух мастеров-шахматистов всех времен», — написал Стивенсон в соцсети X.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.