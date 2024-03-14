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14 марта, 09:22

Умар Нурмагомедов рассказал, как встретился с О'Мэлли в уборной

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) сообщил, что уважает действующего чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1).

«Во время турнира, когда сражались Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо, я пошел в уборную, чтобы перед молитвой вымыть руки, предплечья, лицо, ступни. Когда я делал вуду, О'Мэлли зашел в уборную. Он увидел меня, но ничего не сказал. После того как я закончил, он сказал мне, что был удивлен, когда увидел, что кто-то в уборной моет ноги. Мы немного поговорили. Я сказал ему, что слышал, как хорошо он обо мне отзывается, и поблагодарил его. Мы уважаем друг друга, и я надеюсь, что мы подеремся, как Хабиб и Конор», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN MMA.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

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