Умар Нурмагомедов назвал самого сложного соперника в своем дивизионе

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) считает, что третий номер рейтинга в легчайшем весе Кори Сэндхэген (17-4) даст ему самый сложный бой.

«Является ли Кори самым тяжелым соперником для меня в дивизионе? Я думаю, да. Он, наверное, даже сложнее [Шона] О'Мэлли, потому что Кори очень умен. Никто не дерется так, как Сэндхэген», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN MMA.

Сэндхэген и Нурмагомедов устно согласились подраться друг с другом 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.