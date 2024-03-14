Петр Ян планирует в 2024 году провести два поединка

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Петр Ян планирует дважды подраться в 2024 году.

«Есть план провести в этом году два поединка. Сейчас надо пройти медицинское обследование. Завтра уже записался на МРТ и, может быть, сразу в зал», — сказал боец RCC MMA.

В ночь с 9 на 10 марта он в турнире UFC 299 одержал победу над Сонгом Ядонгом из Китая.

Для российского бойца это был первый бой после года паузы на восстановление после травм, накопленных за время регулярных выступлений.