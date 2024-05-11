Рузибоев: «Болел за Гуськова в бою на Спэнном от души»

Узбекский боец UFC, выступающий в полусреднем весе, Нурсултон Рузибоев поделился впечатлениями от победы соотечественника Богдана Гуськова над Райаном Спэнном.

«Когда я летел в США, смотрел его бой. Богдан отлично подрался, бомба! Соперник у него был очень опытный боец, но Гуськов показал себя отлично. Я болел за него от души, и он молодец. Я даже не думал, почему он выходит с двумя флагами, и не замечал, услышал только от вас. Я за него болею от души и не замечаю такие моменты. Отношусь к этому нейтрально. Считаю, что это его выбор, и он имеет на него право», — сказал Рузибоев Metaratings.

27 апреля на турнире UFC в Лас-Вегасе Гуськов победил техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Спэнна. Это его вторая подряд победа в UFC.