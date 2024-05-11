Турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 56 состоится на арене Enterprise Center в Сент-Луисе, штат Миссури (США) в ночь на 12 мая. Начнется вечер ММА с прелимов в 23.00 по московскому времени, основной кард стартует в 02.00 мск.

В главном событии вечера ММА американец Деррик Льюис проведет поединок против бразильского бойца Родриго Насименто. В предварительном карде состоится бой между россиянином Вячеславом Борщевым и американцем Чейзом Хупером.

В прямом эфире трансляция UFC on ESPN 56 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард покажет «Матч ТВ».

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