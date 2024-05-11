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Вячеслав Борщев — Чейс Хупер: во сколько и где смотреть бой UFC

Вячеслав Борщев подерется с Чейзом Хупером на UFC on ESPN 56 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вячеслав Борщев.
Фото Соцсети

Турнир UFC on ESPN 56 пройдет на арене Enterprise Center в Сент-Луисе, штат Миссури (США) в ночь на 12 мая. Вечер ММА стартует с прелимов в 23.00 по московскому времени.

В предварительном карде состоится бой между российским бойцом Вячеславом Борщевым и американцем Чейсом Хупером. Начало поединка ожидается не ранее 01.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляция UFC on ESPN 56 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард покажет телеканал «Матч ТВ».

32-летний россиянин в ММА провел 11 боев, в которых одержал 7 побед, 3 поражения и 1 ничью. На счету 24-летнего американца — 17 поединков, 14 побед и 3 проигрыша.

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Вячеслав Борщев
Чейс Хупер
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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