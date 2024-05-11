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Вице-президент лиги АСА Бадаев: «2023 год был лучщим, а нынешний обещает быть еще лучше»

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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев поделился мыслями об уровне интереса аудитории к смешанным единоборствам.

«С момента создания лиги АСА 2023 год был лучший, если опираться на цифры. А 2024 год обещает быть еще лучше. Зритель как будто нам говорит: «Хотим еще». А если говорить о Fight Nights, то там наблюдается очень сильный упадок. Объективно, Камил Гаджиев не может создавать события высокого уровня так часто, как раньше. RCC тоже не сказать, что шумят. Может быть, они не хуже, но и не лучше, чем были. Как будто все внимание сейчас сконцентрировано на АСА. Самое худшее время для лиги было в 2021 году, когда нас критиковали», — сказал Бадаев Metaratings.ru.

Источник: Metaratings.ru
Камил Гаджиев
ММА
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